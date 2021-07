Director Regional lança repto à Associação de ciclismo

A Direção Regional de Desporto foi anfitriã na apresentação da 46.ª Volta à Madeira em bicicleta/Hospital da Luz Funchal, prova organizada pela Associação de Ciclismo da Madeira, a qual vai para a estrada de 22 a 25 de Julho.

Esta iniciativa contou com a presença do Director Regional de Desporto David Gomes, Rui Almeida Presidente da Associação de Ciclismo da Madeira, Dina Letra em representação da Câmara Municipal do Funchal e ainda de Pedro Sousa, responsável da prova.

O Diretor Regional de Desporto, na sua intervenção, lançou um repto à Associação de Ciclismo da Madeira, para que na edição comemorativa dos 50 anos da Volta à Madeira, a acontecer no final desde ciclo olímpico, esta prova possa abranger todos os conselhos da Região Autónoma da Madeira. Antes, David Gomes mostrou-se particularmente feliz pelo facto da sede da Direção Regional do Desporto, casa do desporto por excelência, receber pela primeira vez a apresentação de um evento desportivo”, uma escolha que recaiu sobre uma prova que este responsável salienta “como uma prova emblemática da Madeira, que abrange por si só duas vertentes fundamentais, o setor do laser/recreação, mas também do sector federado, na vertente competitiva”. Com 46 anos de existência a volta à Madeira em bicicleta, David Gomes recorda “a longa história de sucessos deste evento na Região, derramando dividendos e contributos na promoção desportiva”, felicitando por isso os responsáveis da Associação de Ciclismo “por todo o trabalho feito ao longo dos anos”. Com a entrada no novo ciclo olímpico como destacado, David Gomes desafiou a equipa dirigente da ACM para que “com as diversas parcerias entre as quais da Direção Regional de Desporto, possa também convidar a própria Associação de Municípios a tornar possível o desafio lançado, tornando a Volta à Madeira num evento mais apelativo a futuras participações de atletas do exterior e, consequentemente, de maior promoção da Região”, destacou por fim.