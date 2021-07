Greve da Groundforce sem grande expressão no Porto Santo

No aeroporto do Porto Santo os trabalhadores da Groundforce estão a trabalhar. No entanto, os voos previstos para hoje podem sofrer atrasos, como está acontecer com o TAP proveniente de Lisboa que deveria ter aterrado no Porto Santo às 10h20 e ainda não chegou. Segundo a última informação aeroportuária o voo está previsto chegar por volta das 12 horas.

Estão previstas duas chegadas esta tarde de Lisboa e Porto, charters operados pela companhia açoriana SATA, que poderão sofrer atrasos.

Neste momento, estão alguns passageiros no aeroporto do Porto Santo, mas nada de anormal a registar.

Em relação ao primeiro voo da Binter, foi já realizado e está previsto um voo no final da tarde com chegada prevista à 'ilha dourada' às 18h55.