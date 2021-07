Portugal envia para Cabo Verde 24 mil doses de vacinas

Portugal vai disponibilizar a Cabo Verde 24 mil doses de vacinas contra a covid-19 assim como todo o material necessário para viabilizar a sua administração, anunciou hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

De acordo com o MNE, as vacinas e o material - seringas e agulhas, entre outros -- "chegam hoje à cidade da Praia" e serão entregues às autoridades de saúde locais.

O ministério recorda que esta ação faz parte do compromisso político de disponibilizar aos PALOP e a Timor-Leste, pelo menos, 5% das vacinas contra a covid-19 adquiridas por Portugal, estando enquadrada na segunda fase do Plano de Ação na resposta sanitária à pandemia COVID-19 entre Portugal e os países africanos lusófonos e Timor-Leste.

Em meados de maio, Portugal fez a sua primeira entrega a Cabo Verde, disponibilizando também na altura 24 mil doses, que correspondiam "ao pedido de apoio formulado pelo Governo cabo-verdiano, em face do agravamento da situação pandémica registada no país", explicava o executivo.

Esta semana, o Governo cabo-verdiano prorrogou por mais 15 dias a situação de calamidade em todas as ilhas, mas reconheceu que havia uma "tendência positiva" na evolução da situação epidemiológica no arquipélago

A pandemia de covid-19 provocou mais de quatro milhões de mortos em todo o mundo, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.194 pessoas e foram registados 922.747 casos de infeção, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

No entanto, neste momento, mais de 40% da população em Portugal já está totalmente vacinada contra o novo coronavírus e, segundo a Direção-Geral da Saúde, apenas 0,1% das pessoas com vacinação completa foi infetada com o vírus.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.