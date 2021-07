Em destaque na primeira página do DIÁRIO desta terça-feira pode ler que a negligência e maus-tratos deixam crianças em risco. Em 2020, as Comissões de Protecção sinalizaram 295 situações motivadas pela incúria dos pais, seguindo-se a violência doméstica, com 229 casos.

A visita de Marcelo Rebelo de Sousa à Madeira é retratada com uma imagem em destaque na capa. O Presidente da República veio deixar um abraço à linha da frente. No 45.º aniversário da Assembleia, Marcelo destaca consenso no reforço da Autonomia e a atitude pioneira da Região ao homenagear os profissionais de saúde que enfrentam a pandemia.

Na sua passagem pela Região, Marcelo também inaugurou o 'Next', novo hotel da marca Savoy Signature, que é visto como "sinal de esperança" em tempos de pandemia. Fátima Lopes cria uniformes do novo hotel.

Outro tema em destaque diz que o Marítimo quer público na recepção ao Boavista. Clube está a tentar convencer autoridades de saúde a permitir lotação entre 30 e 50%, nos Barreiros.

Saiba ainda que a vacinação na Madeira terá ‘casa aberta’. Processo deixará de ser feito por faixas etárias, devido às dificuldades em contactar a população com menos de 40 anos. ‘Open day’ de hoje, no Tecnopolo, será o primeiro teste.

