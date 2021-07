CDU quer ser a voz do povo da Ponta do Sol

Esta sexta-feira foi aproveitada pela CDU para uma acção de rua na Ponta do Sol. A candidatura comunista à Câmara Municipal, Cátia Rodrigues, esteve durante a tarde em contactos com a população, apresentando as prioridades de intervenção da candidatura para aquela concelho.

“A CDU é reconhecida como sendo a voz dos que não têm voz, aquela força que defende os direitos dos trabalhadores e da população, e se queremos denunciar algum problema, só podemos contar com a CDU”, disse a candidata.

Mesmo sem ter nenhum eleito nos órgãos do poder local do concelho, os comunistas não voltaram as costas à população e tem estado na linha da frente na defesa dos interesses comuns. “Através de iniciativas de rua e no parlamento regional através do deputado da CDU, levantámos sempre problemas que preocuparam quem aqui reside”, lembrou Cátia Rodrigues.

A nossa candidatura é feita de mulheres e homens que conhecem o concelho e as suas gentes e que conhecendo a realidade e os problemas diários, com certeza estaremos melhor preparados para defender as reivindicações da população da Ponta do Sol. As populações bem sabem que, quando é necessário lutar por uma acessibilidade, por saneamento, por melhores condições de vida, a CDU está sempre presente e que é com a CDU que podem contar para intervir e solucionar os seus problemas. Cátia Rodrigues, candidata da CDU à Câmara Municipal da Ponta do Sol

Entre os problemas focados, fala na necessidade de ser garantido o acesso à saúde de proximidade com o reforço de meios materiais e humanos para o Centro de Saúde ou nos acessos viários que permitam aos agricultores fazerem a recolha e transportes dos produtos em segurança e com menor custo físico e financeiro. Neste caso, apontou a ligação há tanto prometida entre o Caminho dos Anjos e Bacelo.

O encerramento de serviços considerados essenciais, como balcões de algumas instituições bancárias, também não foram esquecidos.