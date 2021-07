Marsílio Aguiar integra equipa de comunicação da Secretaria Regional da Economia

Marsílio Aguiar irá reforçar equipa de comunicação da Secretaria Regional da Economia, revela a secretaria em comunicado.

Marsílio Faria Aguiar, 52 anos, é licenciado em Comunicação Social pela Universidade da Beira Interior.

Possui uma larga experiência na área da Comunicação, Marketing e Assessoria de Imprensa, onde exerceu funções nos últimos anos.

Foi jornalista do Diário de Notícias, entre 22 de Abril de 1996 e 30 de Novembro de 2000.

Desempenhou as funções de Subchefe e Chefe de Redação do Jornal da Madeira, entre 1 de Dezembro de 2000 até 31 de Janeiro de 2011 e, depois, de 19 de Março de 2015 a 1 de Setembro de 2015 e Director do JM entre 1 de Setembro de 2015 a 1 de Junho de 2017.

Antes, porém, foi assessor de Imprensa do Gabinete do Secretário Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais entre 1 de Fevereiro de 2011 e 19 Março de 2015. Recentemente, de 2017 a 2020, foi assessor de imprensa do Gabinete do Vice-Presidente do Governo Regional, tendo cessado funções em Dezembro de 2020.

Em Dezembro de 2020, ingressou como Técnico Superior na área da promoção, na Divisão de Criação Artística do Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira.