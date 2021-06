Ponta do Sol aprova contas

As contas de gerência do município da Ponta do Sol, referentes ao ano 2020, foram ontem aprovadas, em reunião de Assembleia de Câmara. Aprovadas por maioria, contaram com os votos a favor dos membros do Partido Socialista (PS) e do CDS – Partido Popular (CDS-PP), e com a abstenção dos membros do Partido Social Democrata (PSD).

Na semana transacta, as contas de gerência já haviam igualmente sido aprovadas por maioria na Reunião de Câmara, com votos favoráveis do PS e do CDS-PP e abstenção do PSD.

"Temos a comunicar uma execução global de 99,57% das receitas, e uma execução de 75,97% das despesas, sendo que 10% dos compromissos assumidos transitaram para 2021", revela em comunicado, acrescentando que "o valor de dívidas da Câmara a terceiros reduziu em 4% nas dívidas a médio e longo prazo, e 6% nas dívidas a curto prazo".

Segundo o mesmo comunicado, "devido à transição para o novo regime contabilístico do SNC-AP ocorrida em 2020, torna-se impossível realizar comparações mais profundas em relação aos anos anteriores, pois vários parâmetros foram alterados".