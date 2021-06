Cafôfo destaca aposta cultural na Ponta do Sol

Paulo Cafôfo destacou hoje o papel dos autarcas socialistas em políticas de promoção à cultura. O presidente do PS-Madeira sustentou a afirmação com algumas das iniciativas desenvolvidas pela Câmara Municipal da Ponta do Sol, autarquia que tornou a oferta "acessível a qualquer pessoa".

A ilação resulta de mais uma iniciativa integrada no roteiro 'Fazer Diferente', que passou esta quarta-feira em três locais distintos no concelho ponta-solense: Cantinho de Artes e Ofícios, Biblioteca Municipal e Relógio de Água da Levada do Poiso.

Aproveitando a oportunidade, Cafôfo destacou a importância dos investimentos em espaços culturais - como os que foram visitados - pelo papel que desempenham na amplificação do produto regional e suas tradições, bem como no apoio aos artesãos e à dinamização da economia local.

A propósito deste périplo pela Costa Oeste da Madeira, o socialista evidenciou também o trabalho da Câmara Municipal da Ponta do Sol na reestruturação da Biblioteca local, vincado que se trata de "um espaço de promoção da cidadania e de melhoria da educação, através do estímulo à aprendizagem e à leitura".

Apoiar a Cultura é a estratégia correta e é também uma marca do Partido Socialista. Paulo Cafôfo

Já Célia Pessegueiro destacou a importância dos três espaços para o concelho e o papel que desempenham em "manter vivas as tradições e a identidade de um povo".

A presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol lembrou que o Cantinho de Artes e Ofícios foi um espaço desenvolvido pela autarquia com a finalidade de potenciar o trabalho desenvolvido e gerar maior atractividade ao concelho.

A Autarquia tem feito um investimento de renovação de catálogo, através da aquisição de livros, e na informatização de todo o catálogo disponível na biblioteca, tendo recentemente sido introduzido um sistema wireless. É um espaço de trabalho, é um espaço onde hoje é possível funcionar aulas de inglês, um espaço de partilha. Célia Pessegueiro

Quanto ao Relógio de Água da Levada do Poiso, Célia destacou que se trata de um edifício do núcleo histórico que “tem uma importância simbólica e cultural” para o concelho dado o papel que desempenhava no passado.