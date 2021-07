Precipitação registada em Porto Santo ultrapassou ontem o normal no mês de Julho

O Arquipélago da Madeira que é climatologicamente caracterizada por pouca precipitação durante os meses de verão, registou ontem, dia 1 Julho, precipitação 'significativa' em Porto Santo. Em causa os 4,7 mm registados, valor 1,5 mm acima da normal no mês de Julho. De acordo com os registos do IPMA, em 60 anos só com o valor da precipitação no dia 1, este mês que ontem começou é já o 18° mês de Julho com mais precipitação em Porto Santo.