CDU quer que Centro de Recrutamento Militar seja transferido para a Região

A CDU Madeira alerta que o edifício onde tem funcionado o Centro de Recrutamento Militar no Funchal, na Rua da Carreira, é património do Estado e está desocupado e sem uso funcional. O partido sublinha que o "edifício no centro da cidade do Funchal constitui um amplo espaço edificado que não pode continuar devoluto" e por isso "importará garantir que naquele edifício no centro da cidade do Funchal seja garantido um uso ao serviço do desenvolvimento e em conformidade com o interesse público".

Por isso a candidatura da CDU à Câmara Municipal do Funchal defende que o edifício onde funcionou o Centro de Recrutamento Militar seja transferido para a Região e garantida a sua recuperação, requalificação e valorização.

A CDU explica que apresentou "como proposta concreta, em articulação com o edifício contíguo onde funcionou a 'Escola da Carreira' – edifício esse que também está devoluto -, que seja projectado um novo Centro Cultural para a cidade do Funchal. No uso a dar ao edifício em que esteve destinado ao Recrutamento Militar a CDU também defende que seja instalado um memorial aos Resistentes Antifascistas, criando um Centro de Documentação sobre a Resistência e os Resistentes Antifascistas".

Escreve ainda o partido em comunicado: "Em favor destes objectivos foi apresentada agora na Assembleia da República um Projecto de Resolução, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, que recomenda ao Governo da República a transferência para a Região Autónoma da Madeira do edifício que é património do Estado, onde tem funcionado na rua da Carreira, na cidade do Funchal, o Centro de Recrutamento Militar e onde esteve, antes da Revolução de 25 de Abril de 1974, instalada a polícia política do regime".

A CDU refere que valoriza positivamente a apresentação daquele Projecto de Resolução como recomendação ao Governo da República e espera que se reúnam condições favoráveis à aprovação daquela proposta, que reverterá em benefício do superior interesse público regional.