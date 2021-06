Paulo Neves sublinha exemplo da Ponta do Sol na área da economia digital

O deputado Paulo Neves destacou, , nesta segunda-feira, o concelho da Ponta do Sol como exemplo da "crescente afirmação e dinamização da Região na área da economia digital", nomeadamente através do projecto dos Nómadas Digitais.

Aposta na economia digital que, na opinião do social-democrata, "encontra na Região – tanto na Madeira quanto no Porto Santo – todas as condições para ganhar ainda maior expressão".

Lembrando que actualmente são mais de 1.000 os Nómadas Digitais envolvidos neste projecto e vincando que mais de 6.000 têm ou já formalizaram o seu interesse em vir trabalhar e viver para a Madeira, trabalhando desde aqui para todo o mundo, o deputado eleito pelo PSD/M à Assembleia da República deixou claro “que esta é uma oportunidade que deve ser abraçada para o futuro, tanto mais quando, por mês, há registo de que mais de 1 milhão de euros é derramado, na economia regional, fruto desta presença”.

Paulo Neves que, na ocasião, também fez questão de aludir ao "extraordinário trabalho que o Governo Regional tem vindo a promover nesta área, já desde antes da pandemia. Como exemplos aponta: "a digitalização da saúde, educação e serviços públicos" e o "investimento levado a efeito no cabo submarino".

Aliás, reforça, “no próprio Plano de Recuperação e Resiliência, uma boa parte das verbas, cerca de 35%, esta afeta à digitalização não só da economia regional quanto da saúde e da educação, o que demonstra que esta é uma aposta para continuar e intensificar, representando uma das formas da Região manter-se na dianteira do crescimento e desenvolvimento económico pelo qual temos vindo a trabalhar ao longo dos anos”.