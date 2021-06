Gualberto Fernandes destaca investimento do Governo na Ponta do Sol

O candidato pela coligação PSD/CDS à presidência da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Gualberto Fernandes, sublinha e reconhece o facto do Governo Regional continuar a investir no concelho, neste caso através da obra de recuperação do passeio na Estrada Regional 226 junto à sede do Clube Ponta-Solense.

Uma intervenção que, no seu entender, deixa evidente a atenção que o executivo da Região dá ao município e às necessidades já expressas pela sua população.

Segundo Gualberto Fernandes, “outros nunca fizeram nem lutaram" para que esta obra "viesse a ser uma realidade, pese embora a ela se associem, agora, na tentativa de confundir a opinião pública e de tentar, conforme já é habitual, cumprimentar com o chapéu alheio”.

Gualberto Fernandes fez questão de reiterar que o município da Ponta do Sol precisa, com urgência, deste tipo de parcerias institucionais para fazer valer a defesa dos seus interesses e para concretizar as obras e os investimentos que faltam e que não devem deixar de ser realizados.

“Além de um executivo que cumpra com a sua palavra e que apenas prometa o que sabe que poderá cumprir, os ponta-solenses precisam, também, de uma Câmara que não viva fechada sobre si mesma, que saiba ir à procura de soluções e que, acima de tudo, esteja disposta a trabalhar”, remata o candidato, garantindo ser tudo isto e muito mais a que a sua candidatura se propõe.