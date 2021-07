GNR confirma crime de poluição em São Vicente relacionado com várias toneladas de amianto

A Guarda Nacional Republicana (GNR) confirmou, através de comunicado, que detectou um crime de poluição, no concelho de São Vicente, relacionado com várias toneladas de amianto.

O proprietário de 68 anos foi constituído arguido, bem como a empresa responsável por depositar e enterrar o amianto, por poluição

De acordo com a mesma nota, os militares deram cumprimento a um mandado de busca num terreno adjacente a um estaleiro, "onde detectaram que estavam concentradas várias toneladas de amianto".

Amianto enterrado no sítio das Ginjas em São Vicente Candidato do PTP pede análises laboratoriais aos cursos de água de rega e água potável "dos sítios das Ginjas, Miradouro e Feiteiras, para confirmar que não estão contaminadas pelas toneladas de amianto que foram soterradas na zona alta de São Vicente"

Foram recolhidas amostras para análise, sendo que posteriormente os resíduos serão retirados e encaminhados para local de tratamento adequado evitando e minorando o risco de contaminação do solo.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial da Madeira. A acção contou com o reforço do Núcleo de Proteção do Ambiente (NPA).

"O amianto é uma fibra natural proveniente de vários minerais e a sua perigosidade para a saúde reside na inalação das suas fibras. A presença de amianto num edifício não constitui, por si só, um risco para a saúde. O perigo está associado à danificação de materiais que o contêm, pelo potencial de libertação de fibras, inalação e posterior alojamento nos pulmões", explica a GNR.

A Guarda apela "para o facto da remoção, transporte e armazenamento dos materiais com amianto ter de ser feita por especialistas, obedecendo a um conjunto de requisitos obrigatórios. Em caso de dúvida, sugere-se a consulta do site da APA para obtenção da lista de operadores de gestão de resíduos licenciados para o tratamento de RCDA".