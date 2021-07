Mais dois alunos com covid-19 nas escolas da Região

Esta sexta-feira foram reportados mais dois casos de covid-19 entre os alunos das escolas da Região.

De acordo com a actualização feita pela Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia (SRE), um aluno da Escola Básica do 1.º ciclo/PE da Ribeira Brava e outro da Escola Secundária de Jaime Moniz estão infectados com o vírus SARS-CoV-2.

No caso do aluno da Ribeira Brava, consequência da situação identificada nos últimos dias, uma turma, com 19 alunos, uma sala do pré-escolar com 19 crianças, duas educadoras e duas auxiliares ficam em isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Já o caso da 'Jaime Moniz' levou a que oito alunos cumpram quarentena, segundo recomendações das equipas de saúda da Região.