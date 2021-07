CMF e Escola de Hotelaria e Turismo querem promover os produtos e talento jovem da Região

O protocolo assinado esta manhã é a formalização de uma cooperação que tem vindo a decorrer “há muito tempo” entre a EPHTM e o Mercado dos Lavradores, segundo explica Rui Gomes, director pedagógico da Escola. Esta é uma relação que se tem “estreitando, amadurecendo e estabilizou”, explica o responsável.

O presidente da Câmara Municipal, Miguel Silva Gouveia, reforça: “Este protocolo vai reduzir a escrito uma realidade que já vinha sendo praticada entre a CMF e a Escola Hoteleira.” Cooperação que vem “promovendo a economia local, os produtos e a qualidade do produto regional, mas também procurando envolver o talento dos jovens em formação, criando esta sinergia entre entidades.”

O protocolo de cooperação estende-se por 12 meses, com a possibilidade de ser renovado. Esta cooperação, com vista à promoção dos produtos locais e do talento jovem da região, pretende incrementar a venda dos produtos locais ao mesmo tempo que os estabelece como um cartão-de-visita da Região.

Estão previstas diversas iniciativas no âmbito desta cooperação, sempre com os mercados municipais como plano de fundo. Acções como a realização de showcookings, que mostrem modos de confecção inovadores dos produtos regionais, bem como acções de formação dos próprios comerciantes, tanto no Mercado dos Lavradores, como no Mercado da Penteada.