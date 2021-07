CMF lança apoio extraordinário às lojas com interesse histórico

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) está a disponibilizar um novo apoio extraordinário à economia local, vocacionado para os estabelecimentos de interesse histórico e cultural do concelho. A dotação financeira para esta medida de apoio é de 260 mil euros, e pode ser solicitada através do preenchimento da candidatura que está disponível no site oficial do Município do Funchal.

Miguel Silva Gouveia explica: "Este apoio destina-se a comparticipar financeiramente as despesas a realizar em estabelecimentos que tenham longevidade igual ou superior a 25 anos, no mesmo ramo de actividade, indo ao encontro do trabalho que o município tem desenvolvido, desde 2018, com a distinção municipal 'Lojas com História'”.

“O impacto económico da pandemia tem sido devastador para o tecido comercial local, e muito particularmente para as lojas mais antigas, muitas delas de carácter familiar, que vinham já denunciando grandes fragilidades físicas e operacionais”, acrescentou o autarca.

Lembrando que a pandemia está a ter um impacto económico "devastador" no comércio local, especialmente nas lojas mais antigas, muitas familiares e que já sofriam fragilidades físicas e operacionais mesmo antes da Covid-19, o presidente da autarquia defende que a criação de um apoio adicional vocacionado para estas lojas é de "especial interesse", até porque são centrais para a identidade da cidade, tanto cultural como turisticamente.

O apoio municipal aos estabelecimentos de interesse histórico e cultural ou social do Funchal é de até 5 mil euros para os estabelecimentos aos quais já foi atribuída a distinção 'Lojas com História' e que, à data da candidatura, cumpram os critérios de manutenção do reconhecimento; e até 3 mil euros para os estabelecimentos que tenham longevidade igual ou superior a 25 anos, no mesmo ramo de actividade, mesmo que não tenham a distinção 'Lojas com História'.

“A criação deste apoio permitirá dar uma resposta imediata aos pedidos de ajuda que nos têm chegado, relativos à preservação destes estabelecimentos, que, apesar das dificuldades que enfrentam, ainda mantêm as suas portas abertas. Deste modo, vamos auxiliar as lojas mais emblemáticas do Funchal num momento de especial necessidade, cumprindo uma vez mais aquilo a que nos propusemos com o Programa de Revitalização do Comércio dinamizado pela Autarquia", disse Miguel Silva Gouveia .

O presidente conclui que “proteger estes estabelecimentos carismáticos e tradicionais, que fazem parte da vida de todos os funchalenses, significa valorizar a identidade da cidade e contribuir para a manutenção de um tecido comercial autêntico e diversificado, sabendo-se que parte destas lojas lutam todos os dias contra múltiplas dificuldades, por respeito aos clientes fidelizados e aos trabalhadores que empregam. Essas são dimensões que também pesaram na atribuição deste apoio".