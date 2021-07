Pescador resgatou praticante de caça submarina no Faial

Um praticante de caça submarina foi resgatado, ontem, por um pescador, uma vez que não conseguia regressar a terra em segurança, quando se encontrava no mar do Faial.

As estações de Salva-Vidas do Porto Moniz e de Santa Cruz, do Sanas Madeira, ainda foram accionadas, mas acabaram por não chegar a intervir. Um pescador socorreu-se de uma canoa para se aproximar do 'caçador' em apuros e assim levá-lo em segurança para terra. A ondulação forte terá colocado dificuldades ao resgatado e também ao pescador.