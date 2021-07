Certificado digital covid-19 da União Europeia em vigor desde ontem

De acordo com Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, desde o dia 1 de Julho entrou em vigor, na Região Autónoma da Madeira, o certificado digital covid-19 da União Europeia.

Em comunicado, refere que "o Serviço de Saúde da RAM tem estado a proceder à integração dos registos vacinais na base de dados do Serviço Nacional de Saúde, em articulação com os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), garantindo a validação desses registos".

Todavia, foi informado por parte dos SPMS "que os dados ainda estão a ser processados e validados por este organismo, pelo que a Região e os seus serviços de saúde são alheios a qualquer tipo de atraso na emissão do certificado".

A emissão do certificado digital covid-19 da União Europeia é da responsabilidade dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).

Um utente que pretenda obter o seu certificado, deve aceder ao portal do SNS24 (https://www.sns24.gov.pt/certificado-digital-covid/#aceder)