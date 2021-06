Surto de covid-19 na Calheta com um caso na escola do Arco

O surto de covid-19 identificado nos últimos dias no concelho da Calheta tem reflexos numa escola primária local. Um aluno da Escola Básica do 1.º ciclo/PE de Ladeira e Lamaceiros, no Arco, acusou positivo, levando ao isolamento profilático da sua turma.

Conforme deu conta a Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia, em consequência deste novo caso, "uma turma (18 alunos), dois docentes e dois não docentes estão em isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde".