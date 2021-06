Portugal com resultados negativos à covid-19 a dois dias do jogo com França

Os jogadores, equipa técnica e restantes membros da seleção portuguesa de futebol tiveram resultados negativos nos testes ao novo coronavírus, realizados três dias antes de defrontar a França, para o Euro2020, revelou hoje fonte oficial da federação.

De acordo com a fonte da FPF, toda a comitiva foi testada na tarde de domingo, tendo os resultados sido conhecidos hoje, com todos os elementos a obterem um resultado negativo.

Portugal e França jogam na quarta-feira, a partir das 20:00 (hora em Lisboa), na Puskas Arena, em Budapeste, em encontro da terceira jornada do Grupo F do Euro2020 e que será dirigido pelo espanhol Antonio Mateu Lahoz.

Na classificação, Portugal é terceiro, com três pontos, os mesmos da Alemanha, segunda, e menos um do que a líder França, enquanto a Hungria é quarta, com um.