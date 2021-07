Confiança - Sé prossegue ciclo de visitas a instituições culturais e encontros com empresários e comerciantes locais

Diogo Goes, candidato à presidência da Junta de Freguesia da Sé pela Coligação Confiança, prossegue o ciclo de visitas a instituições culturais e encontros com empresários e comerciantes locais.

As principais propostas da Coligação Confiança - Sé serão apresentadas publicamente na próxima semana.

Amanhã tem início, na freguesia da Sé, várias acções de contacto de proximidade, que irão decorrer ao longo das próximas semanas, nomeadamente na auscultação dos comerciantes locais, percorrendo a Rua Fernão de Ornelas, João Tavira, Ferreiros, Alfândega, Murças, Tanoeiros entre outras.

Segunda-feira está prevista uma visita à Porta 33, entre outros espaços culturais, numa iniciativa também inserida no roteiro promovido pelo PS - Madeira.

Inicia-se também, neste mês de Julho, um novo roteiro, desta vez dedicado à 'Reabilitação urbana', que prevê a visita às obras de regeneração urbanística, da responsabilidade da Câmara Municipal do Funchal, em curso ou já em fase de conclusão neste mandato autárquico, nomeadamente a ampliação do passeio sul da Ponte do Bettencourt, a reabilitação de prédio à Rua dos Ilhéus, a requalificação do 6º piso do Edifício 2000 para instalação de serviços camarários; a ampliação do passeio sul da Ponte do Bettencourt (Bazar do Povo); a reparação e manutenção da cobertura do Auditório do Jardim Municipal e a recuperação do parque infantil do Parque de Santa Catarina, entre outros.

Estão ainda previstas as visitas às obras realizadas desde 2017, nomeadamente as obras de beneficiação do polidesportivo da Escola dos Ilhéus. A remodelação urbanística da Rua Fernão de Ornelas, Largo do Phelps e Rua do Carmo, com mobiliário urbano; a reabilitação do mercado das floristas da Sé e a requalificação da envolvente da Rua Imperatriz D. Amélia.