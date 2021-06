‘Ciclo de concertos na Sé’ encerra este sábado

A iniciativa surgiu após um desafio lançado pelo Cónego da Sé do Funchal e já contou com quatro apresentações. A quinta e última sessão será protagonizada, amanhã, pelo ‘Estúdio de Música Antiga’ do Conservatório, que conta com direção artística de Giancarlo Mongelli. A entrada é gratuita, mas limitada às regras de funcionamento do local do evento.

O conceito deste ciclo remete para uma proposta de evento diferente e num horário pouco usual, como forma de dinamizar a cidade numa altura em que a população encontra pouca oferta cultural, em concreto aos sábados, pelo meio-dia. Foram 5 os concertos programados para integrar este ciclo, tendo a parceria sido iniciada a 22 de Maio.

Para este último concerto, o ‘Estúdio de Música Antiga’ apresenta numa formação típica do estilo de concerto, com um tutti formado por uma flauta bisel, seis violinos, quatro violas d’arco, dois violoncelos, um contrabaixo e um cravo, entre os quais se destacam um concertino de dois violinos, viola d’arco e violoncelo e dois solistas de viola d’arco.

O programa desta sessão será divido por três peças: ‘Ouverture em ré menor (Largo-Presto)’, de Johann Christoph Pez; ‘Concerto para 2 Violas d’Arco em Sol maior TWV 52:G3’, de Georg Philipp Telemann; e ‘Sonata em estilo de Concerto Grosso nº 2 em sol menor ‘Armonico Tributo’’, de George Muffat.

O ‘Estúdio de Música Antiga’ é uma oferta formativa que o Conservatório disponibiliza aos alunos do Curso Profissional de Instrumentista e do Ensino Artístico Especializado para a prática da música de conjunto. Nasceu com o intuito de proporcionar aos alunos participantes a oportunidade de abordar a interpretação de repertório musical antigo, especialmente do período barroco, adequando-se às mais recentes tendências em relação à execução desta tipologia de música. Esta classe de conjunto está aberta a todos os alunos que tocam instrumentos de cordas, de sopro e de teclas relacionados com a música do séc. XVII e primeira metade do séc. XVIII.

Este agrupamento conta já com um vasto repertório musical que abrange as diferentes fases musicais do barroco, desde o seu exórdio até à sua fase tardia, assim como géneros e estilos distintos, como música de cena para ópera, música para ballet, concerto, ouverture-suite, sonata de câmara e de igreja. A escolha dos compositores das obras que compõem o repertório musical do grupo tem a finalidade principal de incluir aqueles compositores ainda pouco conhecidos do grande público e cujas obras musicais merecem ser abordadas no estudo e divulgadas