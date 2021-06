Confiança organiza 'Roteiros' no Funchal

Coordenado por Diogo Goes, candidato à Presidência da Junta de Freguesia da Sé pela Coligação Confiança, o 'Roteiro pelo Coração da Cidade' teve lugar a 15 de Junho, a primeira de várias iniciativas conjuntas entre as candidaturas da Coligação Confiança às juntas de freguesia da Sé, de Santa Luzia e do Imaculado e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista à Assembleia Legislativa Regional.

"Nestes roteiros dedicados à Inclusão e Coesão Social e à Cultura e o Território, a Confiança procurou desenvolver um trabalho de proximidade com as pessoas, inteirando-se do trabalho de excelência, das instituições sociais e culturais existentes no 'Coração da Cidade'" explica o comunicado enviado para a redacção.

A 28 de Junho, para celebrar o Dia Mundial das Micro, Pequenas e Médias Empresas, que se assinala um dia antes, a Coligação Confiança - Sé organiza o 'Roteiro pela Economia Local e Empreendedorismo', para ouvir empresários e agentes económicos, com actividade na Freguesia da Sé.

Roteiro pela Reabilitação Urbana em Julho

Em Julho começa um novo roteiro, desta vez dedicado à reabilitação urbana, que prevê uma visita às obras de regeneração urbanística, da responsabilidade da Câmara Municipal do Funchal, em curso ou já em fase de conclusão. Entre elas, a ampliação do passeio sul da Ponte do Bettencourt, a reabilitação de prédio à Rua dos Ilhéus, a requalificação do 6.º piso do Edifício 2000 para instalação de serviços camarários; a ampliação do passeio sul da Ponte do Bettencourt (Bazar do Povo); a reparação e manutenção da cobertura do Auditório do Jardim Municipal e a recuperação do parque infantil do Parque de Santa Catarina.

Estão ainda previstas visitas às obras de beneficiação do polidesportivo da Escola dos Ilhéus, na Rua Fernão de Ornelas, Largo do Phelps e Rua do Carmo, com mobiliário urbano; a reabilitação do mercado das floristas da Sé e a requalificação da envolvente da Rua Imperatriz D. Amélia, lê-se na mesma nota.

Diogo Goes, professor do ensino superior e investigador nas áreas do Turismo e Cidades destaca: "A reabilitação urbana é uma das prioridades defendidas pela Coligação Confiança, tendo por objetivo garantir a coesão social e contribuir para a melhoria da qualidade de vida de todos os cidadãos", refere Diogo Goes, citado no mesmo comunicado.

O candidato defende ainda: “A qualidade do edificado deve assegurar o conforto e a segurança dos seus habitantes, permitindo deste modo, a emancipação social, a confirmação da igualdade de direitos e a participação nos processos de desenvolvimento económico e social da cidade”.

O desenvolvimento de uma política local de incentivos e mecanismos de apoio à reabilitação, a par da contínua melhoria das acessibilidades e da mobilidade urbana são algumas propostas apresentadas peor Diogo Goes. Pensar um desenho participado do 'Coração da Cidade', escutando os moradores e comerciantes, tem por objectivo “dar resposta às necessidades de coesão social e do desenvolvimento humano, corroborando políticas de reabilitação urbana, habitação jovem e inclusão social”.