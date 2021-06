Comerciantes preparam-se para o Portugal-França

Vários estabelecimentos de restauração do Funchal preparam-se para exibir o Portugal-França e receber os adeptos portugueses e franceses.

Entre bandeiras da Seleção Nacional, stock de bebidas reforçado e vários ecrãs ligados no Euro 2020, os empresário demonstram confiança no triunfo de Portugal frente a França.

O icónico The Factory (FX) sports bar está vestido a rigor com as bandeiras de Portugal.

José Tomé, responsável pelo estabelecimento, espera que Portugal vença esta partida, já que para os comerciantes essa conquista representa mais vendas. O empresário fala em “catástrofe” caso ocorra a eliminação dos lusos.

Com nove ecrãs, o FX espera acolher adeptos portugueses e alguns alemãs para assistir ao Alemanha-Hungria.

Para esta partida, o empresário optou por reforçar o pessoal, assim como o stock de bebidas.

Do outro lado da rua, na esplanada O Vermelhinho, o responsável Carlos Santos admite que a pandemia veio subtrair a emoção do Europeu. Com um ecrã na esplanada para exibir a partida decisiva para Portugal, o comerciante acredita na vitória dos portugueses.

Mais à frente no BeerHause, as bandeiras de Portugal e os enfeites de São João contrastam com o azul do mar. A vasta esplanada integra um grande ecrã onde será exibido o jogo de conclusão do Grupo F do UEFA Euro 2020.

O responsável pelo restaurante, João Gramilho, conta acolher adeptos de todas as nacionalidades, sendo os madeirenses a principal clientela.

Além da cerveja, o empresário avança que o prato mais requisitado é o atum Salpresado, tradicional de São João.

A maior dificuldade, revela o comerciante, é lidar com as distâncias de segurança.

Quanto ao resultado desta partida, João Gramilho aposta no empate.

No Gruta café restaurante, a par do Euro 2020, a aposta foi na ceia de São João.

O responsável pelo estabelecimento, André Gama, espera que o ecrã na esplanada venha a atrair jovens adeptos madeirenses.