Dez personalidades e duas instituições agraciadas no Dia da Região

O Governo Regional vai agraciar dez personalidades e duas instituições no âmbito das comemorações do Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses, que se assinalam esta quinta-feira, dia 1 de Julho.

O Governo Regional volta, assim, a prestar homenagem a personalidades e instituições madeirenses que se notabilizaram por méritos pessoais ou institucionais, atos, feitos cívicos ou serviços prestados à Região, através da imposição das insígnias autonómicas de valor, distinção e bons serviços.

A Insígnia Autonómica de Valor será este ano atribuída a José Maurício da Silva Melim, Coordenador da Unidade de Emergências em Saúde Pública para a Região Autónoma da Madeira que tem assumido um papel importante na contenção e combate à COVID-19.

No que diz respeito à Insígnia Autonómica de Distinção, esta será entregue a Mikhail Benilov, professor catedrático da Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia da Universidade da Madeira.

Por fim, a Insígnia Autonómica de Bons Serviços será atribuída a:

- Ana Maria Alves Gouveia (membro da Task Force Regional para a vacinação contra a Covid-19, com a coordenação da equipa de enfermagem e operacionalização da respectiva campanha)

- José Agostinho Mendonça Franco (Coordenador das Instalações e Equipamentos no Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira)

- Carla Margarida Rocha Carvalho (Coordenadora do Núcleo de Informática do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira)

- Ludivina Maria Teixeira Freitas (Desde janeiro de 2021 é a responsável técnica pelos Testes rápidos de Antigénio, participando no rastreio de toda a comunidade escolar e dando também formação aos enfermeiros designados pela Direção de Enfermagem, para execução dos mesmos nos Lares da Região)

- Anaclet Teixeira de Freitas (empresário do ramo hoteleiro)

- Willy Sousa (Possui uma vasta experiência profissional, em grande parte dedicada ao sector empresarial e do turismo)

- José Ornelas (fundador da IlhaPeixe tem dado um contributo para a economia regional e para a dinamização e inovação no ramo alimentar, em particular no sector das carnes e do peixe)

- Fernando Renato Andrade (teve um percurso profissional dedicado à área da manutenção e organização dos arquivos, em particular os do domínio da saúde)

- Centro Social e Paroquial de Santo António (Instituição de referência na área do Apoio Social com mais de duas décadas de existência)

- CPF – Corpo de Polícia Florestal – IFCN, IP-RAM (Ao longo dos seus 108 anos de existência, tem vindo a conquistar a confiança e o respeito da população da Madeira e Porto Santo, através de um trabalho meritório em prol da floresta)

As comemorações do dia da Região iniciam-se na quarta-feira, dia 30 de Junho, com o concerto dos Cordofones Madeirenses, pelas 21h00, na Praça do Povo.

Na quinta-feira, dia 1 de julho, decorrerá a habitual cerimónia de imposição das insígnias honoríficas madeirenses, que decorrerá pelas 16h00, no Centro de Congressos da Madeira, com limitação de número de participantes, de forma a assegurar o cumprimento das medidas preventivas recomendadas pela autoridade de saúde, para este tipo de eventos.

O programa de comemorações inclui ainda a celebração da missa solene e Te Deum, que decorrerá na quinta-feira, 1 de julho, pelas 17h30 na Sé Catedral do Funchal, presidida pelo Bispo D. Nuno Brás. Termina com o concerto da Orquestra Clássica da Madeira, às 21 horas, na Praça do Povo.