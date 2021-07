Equipa de chef com estrela Guia Michelin de volta à lota do Funchal

A equipa de produção do chef com uma estrela Guia Michelin, João Rodrigues, voltou à lota do Funchal para registar, em vídeo, novas peças para o projecto 'Matéria'.

O cozinheiro galardoado já tinha visitado a lota do Funchal, em Março deste ano, quando assistiu ao leilão do peixe, captou imagens de várias espécies capturadas nos mares da Madeira e recolheu um conjunto de informações sobre as zonas de safra, distância da costa e temperatura da água.

Com o projecto 'Matéria', o chefe Michelin pretende criar uma espécie de network que faça uma valorização do produto junto do consumidor final. “Tentamos criar valor acrescentado em toda a cadeia”, explicou nessa visita à lota, em Março.

“Essa valorização só se consegue se as pessoas tiverem acesso a informação, porque esse acesso permite-lhes terem vontade de aceder a produtos mais genuínos, essencialmente feitos com práticas éticas e de forma sustentável, através do mapeamento que fazemos de pequenos produtores nacionais".

O projecto junta também produtos, produtores, gastronomia e chefes de cozinha. Sobre o trabalho de pesquisa que tem vindo a realizar com os produtos regionais, João Rodrigues diz que a Região tem “muito potencial”.

Recorde-se que o famoso cozinheiro lidera projetos de renome nacional em dois restaurantes de Lisboa: Feitoria e Rossio Gastrobar.