Madeira e Marítimo com importante jornada dupla fora de casa

As equipas madeirenses a competir nos Campeonatos Nacionais da 2.ª Divisão, de Seniores Femininos e Masculinos, disputam este fim-de-semana um jornada dupla fora de casa. O CS Madeira, nos femininos, já completou 5 jornadas, iniciando agora os jogos da 2.ª volta. O CS Marítimo tem 4 jogos disputados, e com os jogos agendados para este fim-de-semana, também inicia a 2.ª volta da prova.

O CS Madeira, nos femininos, visita no Sábado, pelas 17 horas, o Ala de Nun’Alvares de Gondomar. No Domingo a equipa madeirense visita, pelas 14:30, o SC Espinho (Sporting Clube de Espinho).

A equipa orientada pelo técnico Vagner Aragão ocupa o 2.º lugar da classificação, em ex aequo com o SC Espinho, com 5 jogos disputados e 11 pontos conquistados, a 2 pontos de distância do líder Lusófona VC. O Ala de Nun’Alvares de Gondomar, por sua vez, ocupa o 5.º lugar da tabela com 4 pontos conquistados, também em 5 jogos.

O CS Marítimo, nos masculinos, visita no Sábado, às 17 horas, o Clube de Condeixa e no Domingo a equipa verde-rubra visita o GC Santo Tirso (Ginásio Clube de Santo Tirso), às 15 horas.

O CS Marítimo ocupa o 3.º lugar da tabela classificativa, em ex aequo com o Clube de Condeixa, ambos com 6 pontos conquistados em 4 jogos disputados. O GC Santo Tirso ocupa o 2.º lugar da tabela com 8 pontos e o líder é a A.A. Espinho com 12 pontos.

São jogos importantes que as equipas madeirenses irão ter pela frente este fim-de-semana, com o objetivo de amealhar o máximo de pontos possíveis, atendendo a que os dois primeiros classificados da Série dos Primeiros sobem à 1.ª Divisão Nacional.