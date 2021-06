Equipa masculina da ADRAP conquista Campeonato Regional Absoluto de Atletismo

Oito anos depois a ADRAP voltou a conquistar o CR Absolutos no sector masculino, algo só conseguido uma vez na época de 2012/2013.

Ao longo das quatro jornadas, a ADRAP mostrou superioridade, conquistando 123 pontos e vencendo 14 das 21 provas em disputa.

Nesta última jornada, que decorreu no passado dia 22 de Junho na pista da Ribeira Brava, a ADRAP conquistou seis das sete provas realizadas, com Ulisses Tavares nos 110 metros barreiras (16,54s), Bruno Moniz nos 1500 metros (3,59,0), Manuel Vieira nos 200 metros (22,87s), André Goncalves no disco (36,67m), João Olim nos 5000 metros marcha (23'54,62) e de Miguel Abreu, Guilherme Ornelas, Helvio Nascimento e Bruno Moniz nos 4x400 metros. Em segundo lugar ficou Artur Martins no salto com vara.