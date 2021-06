CMF felicita equipa de basquetebol que se sagrou vice-campeã nacional da 1.ª Divisão

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) felicita a equipa de basquetebol que se sagrou vice-campeã nacional da 1.ª Divisão, o que garantiu o acesso à Liga Skoiy na próxima temporada (2021/2022).

A equipa foi hoje recebida, nos Paços do Concelho, pelo presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, e Dina Letra, vereadora com o pelouro do Desporto.

O autarca enalteceu a “excelência”, “compromisso” e “capacidade de trabalho” da equipa feminina de basquetebol do Clube Desportivo Escola Francisco Franco, assim como dos técnicos, presidente e todos aqueles que integram o clube, "que contribuíram para que este grande desígnio fosse alcançado".

É um enorme orgulho ver que os atletas do nosso concelho destacam-se a nível regional, nacional e internacional no Desporto. Mesmo numa altura tão desafiante como esta, de crise pandémica, os nossos desportistas continuam a apostar em competições ao mais alto nível e a dar provas de que com o trabalho árduo é possível alcançar os objetivos planeados". Miguel Silva Gouveia

Por fim, o autarca deixou uma palavra de apreço e de apoio à equipa de seniores femininos: “Continuem com o mesmo empenho e a lutar com garra em prol do basquetebol e do desporto além fronteiras”.