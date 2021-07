Palmito do Atlântico vence terceira edição do Concurso Regional Poliempreende

O projecto Palmito do Atlântico venceu a terceira edição do Concurso Regional Poliempreende. Com um prémio de dois mil euros, o projecto foi apresentado por João Petito, estudante do Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP) em Cozinha e Produção Alimentar.

Palmito do Atlântico é um projeto que pretende o aproveitamento de toda a matéria-prima das bananeiras, nomeadamente fibras, folhas, e palmito, por forma a evitar desperdícios. Embora o Palmito da Bananeira seja visto como um produto alimentício não convencional, o que também exigiria estratégias de marketing e de degustação do produto, o mesmo apresenta um grande potencial no mercado alimentar devido ao seu valor nutricional, e à possibilidade de se apresentar como um possível substituto à carne.

O segundo prémio, no valor de 1.500 euros, foi atribuído a EFIKI, Commercial Kitchen Technology Solution, apresentado por Rita Ezequiel, estudante do CTeSP em Cozinha e Produção Alimentar, e o terceiro prémio, no valor de mil euros, coube ao Projecto +Madeira Natureza, apresentado por Carla Pestana, Alexander Sousa, Cláudio Gomes e Tomas Magalhães, estudantes do CTeSP em Informação e Comercialização Turística.

O projecto Efiki (Efficient Kitchen) visa a criação de soluções tecnológicas para cozinhas comerciais e tem como objectivo automatizar, monitorizar e controlar funções de registo de informação, nomeadamente, de temperaturas de frigoríficos e congeladores, alerta de prazos de validade de produtos, controlo de quantidade de produtos em stock, relatórios em tempo real e alertas de avarias de equipamentos. O +Madeira Natureza tem como objetivo proporcionar ao cliente aventuras inesquecíveis, dando a conhecer trilhos ancestrais inutilizados há várias décadas.

Esta edição contou com a inscrição de quarenta e um projetos, trinta e seis apresentados por equipas internacionais, ao abrigo da parceria com o Santander X, e cinco por equipas regionais, decorrentes da participação nas oficinas, realizadas entre 16 de abril e 14 de maio, conduzidas por especialistas convidados, nas áreas transversais ao empreendedorismo, como Carlos Lopes, CEO da Startup Madeira; João Paulo Velez, Diretor de Comunicação e Marketing Corporativo; José Pedro Farinha, Administrador da Viseeon Portugal; Helena Maio, Diretora da Portugal Ventures, e Anabela Carvalho e Dulce Varandas, membros da Direção da Patentree,

À fase final do concurso regional Poliempreende passaram seis projetos: Palmito do Atlântico; E-sports; + Madeira Natureza; Scan Tour; EFIKI, Commercial Kitchen Technology Solution; e MAROD.

Cada equipa dispôs de 10 minutos para apresentar o projeto. Concluídas as apresentações, o júri, constituído por Elsa Fernandes, Vice-Reitora da Universidade da Madeira (UMa); João Prudente, Presidente da Escola Superior de Tecnologias e Gestão da UMa; Carlos Lopes, CEO da Startup Madeira; Duarte Rodrigues, Coordenador Banco Santander Universidades; e Helena Taveira, Diretora de Marketing, Portugal Ventures, S.A., procedeu à análise, discussão e avaliação dos projetos a concurso.

O projecto vencedor vai representar a UMa no concurso nacional, em Setembro, em Santarém.

O Poliempreende é a maior rede nacional de empreendedorismo e networking no panorama do ensino superior em Portugal. A rede foi concebida com o objetivo de promover a cultura empreendedora, integrando atualmente 22 instituições de Ensino Superior Politécnico. O concurso procura estimular a criatividade e o desenvolvimento de ideias inovadoras, valorizando a investigação aplicada de estudantes, investigadores e/ou docentes das Escolas Politécnicas.

A fase final da terceira edição do concurso regional Poliempreende decorreu no passado dia 28 de junho, via plataforma zoom.