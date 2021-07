Madeira Futsal Experience no Parque Desportivo da Água de Pena

'Madeira Futsal Experience' é o nome do evento que acontece a 25 de Julho e a 1 de Agosto, no Parque Desportivo da Água de Pena.

Dividido em duas competições, a 'Youth League', a 25 de Julho, para o escalão de Sub-19, e a 'Main League' a 1de Agosto, para o escalão de Seniores e Veteranos. De acordo com a organização, os atletas vão fazer teste rápido no momento da credenciação da prova. As inscrições podem ser feitas até dia 19 de Julho, através das redes sociais do evento ou na recepção do Parque Desportivo de Água de Pena.