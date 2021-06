Fernando Santos satisfeito com a equipa

O seleccionador nacional, Fernando Santos, referiu no final do jogo: "Saí satisfeito com a equipa, globalmente. Apresentou o espírito certo. Fizemos uma primeira parte muito boa, com muita organização, habitual em Portugal, sem dar espaço ao adversário. Fizemos um golo, depois sofremos outro.

[Sobre as diferenças em relação ao jogo com a Alemanha] Teve tudo a mais. Tudo o que disse na conferência que era preciso fazer. Teve tudo a mais. O segundo golo da França obrigou-nos a ir atrás, chegámos ao empate e o resultado é justo.

Os jogadores perceberam muito bem o que era preciso e é o passo certo para o que vem a seguir.

Disse que dependíamos de nós e tínhamos de fazer o nosso resultado. Contra a Hungria, fizemos um jogo muito bom. Nunca os deixámos criar situações, sempre com o controlo do jogo, e só marcámos no fim, mas a equipa esteve muito bem. Com a Alemanha, não fomos iguais a nós próprios. Esta equipa sabe o que é preciso fazer para ganhar. É preciso defender, contra-atacar, atacar. Quando não fazemos, temos dificuldades. Quando fazemos, é difícil para qualquer adversário.

A Bélgica é um adversário difícil. Estão em primeiro no 'ranking'. Mas calma, iremos estudar bem o adversário e apresentaremos o melhor para a equipa".