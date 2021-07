Concerto encerramento do Dia da Região com Orquestra Clássica da Madeira

Decorreu, ao final da noite, na Praça do Povo, o concerto de encerramento das comemorações do Dia da Madeira e das Comunidades Madeirenses com a Orquestra Clássica da Madeira.

A Orquestra Clássica da Madeira foi dirigida pelo maestro madeirense Francisco Loreto e contou com a participação dos solistas Mariana Pimenta, Alberto Sousa e Júlia Ochoa. Também participaram o Ensemble Vocal, as Ninfas do Atlântico do CEPAM e vários formandos do CEPAM.

Várias entidades do governo assistiram ao concerto, bem como madeirenses e turistas.