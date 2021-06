Provas desportivas condicionam trânsito no Funchal no domingo

Vários arruamentos das freguesias de São Pedro e São Roque, no Funchal, vão estar condicionados à circulação rodoviária no próximo domingo, conforme fez saber a Câmara Municipal do Funchal através de edital.

Na causa destes condicionamentos está a realização de duas provas desportivas: a IX Triatlo Sprint Cidade do Funchal e a XXI Circuito de São Roque – Pico dos Barcelos.

A prova de triatlo acontece entre as 8h30 e as 12h30. Já o atletismos entre São Roque e o Pico dos Barcelos é das 8h55 às 10h30.

Fica condiciona a circulação automóvel nos arruamentos por onde passam as provas. Os transportes públicos também sofrem alterações.

Consulte os editais e saiba quais as ruas afectadas.

Edital do Triatlo, na freguesia de São Pedro (centro da cidade)

Edital da prova de atletismo em São Roque (entre o Encontro e o Pico dos Barcelos)