Fogo no Parque Ecológico

Um incêndio ainda com origem desconhecida está a consumir vegetação no Parque Ecológico do Funchal, acabou por mobilizar os Bombeiros Sapadores do Funchal. Para já são escassas as informações sobre este fogo florestal.

As altas temperaturas que se fazem sentir nos picos mais altos, conforme já demos conta, são motivos para apreensão.

Em menos de quatro horas (entre as 05:50 e as 09:10), a estação meteorológica automática da Bica da Cana, no Paul da Serra, registou hoje (até às 10:00) uma variação térmica de quase 20 graus centígrados (ºC).