A Câmara Municipal do Funchal informa que amanhã, quarta-feira, dia 30 de Junho, irá decorrer uma intervenção na rede de distribuição de água do Beco dos Arrifes, na freguesia de São Pedro, afetando o abastecimento no Beco dos Arrifes, Levada dos Moinhos e Beco da Levada dos Moinhos, entre as 09h30 e as 13h.