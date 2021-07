Rafael Nunes, em representação do grupo parlamentar do JPP começou por enaltecer as “conquistas autonómicas que contribuíram para o desenvolvimento e para a afirmação do nosso caminho democrático”, mas também disse que não “poderemos falar de sucesso autonómico sem uma política de emprego que dê resposta aos mais de 20 mil madeirenses” desempregados, ou “sem um sistema de saúde que dê resposta aos mais de 100 mil madeirenses em lista de espera para cirurgias, exames ou consultas de especialidade”, apontou.

Considerou também que “não existirá plena autonomia sem as valências do sector primário, sem um sistema de educação robusto, sem empreendedorismo ou sem cultura”, opinião justificada “porque a autonomia não é apenas de alguns. A autonomia é de todos e para todos”, concretizou.