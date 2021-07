"Eles não nos intimidaram de forma alguma e não o farão", diz Guaidó

Juan Guaidó continua a utilizar as redes sociais, desta feita a sua conta no Twitter, para reagir à tentativa de sequestro de que foi alvo hoje. O opositor de Nicolás Maduro explicou que forças policiais venezuelanas o sequestraram, a ele e a elementos da sua equipa, momentaneamente no sótão da sua casa.

"Já vivemos isso muitas vezes: a ameaça, a perseguição, a prisão e até o assassinato de companheiros de luta. Eles não nos intimidaram de forma alguma e não o farão. Permanecemos firmes no que procuramos: salvar a Venezuela". Juan Guaidó, opositor do regime de Maduro.