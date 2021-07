O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, acaba de chegar à Madeira para celebrar "mais um ciclo da comemoração da Autonomia, ao longo deste ano", conforme afirmou o próprio em declarações ao jornalistas à saída do Aeroporto Internacional da Madeira -Cristiano Ronaldo.

Na ocasião, o Chefe de Estado comentou também as afirmações do antigo presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim.

O Presidente da República desloca-se hoje à Madeira para a comemoração dos 45 anos da constituição da Assembleia Legislativa Regional, onde também vai inaugurar uma estátua em homenagem aos profissionais de saúde que enfrentaram a pandemia.

Marcelo Rebelo de Sousa vai estar as 15 horas na sessão solene comemorativa do Dia da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, de acordo com a informação transmitida pela Presidência da República.

Às 16h30, o Presidente da República vai estar presente na inauguração de uma estátua em homenagem aos profissionais de saúde que enfrentaram a pandemia de covid-19, no exterior do parlamento regional, no Funchal, onde discursará pelas 17h15.

Na agenda do chefe de Estado também estava a cerimónia de entrega do Prémio Emanuel Rodrigues ao antigo presidente do Governo Regional da Madeira Alberto João Jardim, mas a sessão foi adiada por indisponibilidade do agraciado.

Alberto João Jardim alegou "indisponibilidade" por estar a gozar férias e a iniciativa, que iria decorrer na Sala de Imprensa da Assembleia Legislativa da Madeira, foi adiada, anunciou no domingo o parlamento regional.

A última vez que Marcelo Rebelo de Sousa esteve na Região Autónoma da Madeira foi durante as comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, que se celebra em 10 de junho.