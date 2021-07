Apenas 25% do comércio da baixa do Funchal tem presença online

Um estudo realizado pela Câmara Municipal do Funchal indica que apenas 25% do comércio da baixa tem presença online. O mesmo estudo revela que a carga fiscal é a principal dor de cabeça dos empresários. Cerca de 400 estabelecimentos foram abrangidos por este trabalho da CMF que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 5.

A maior mancha gráfica vai para as entidades públicas que empatam o hotel no Forum Machico. Na página 23 saiba que a Sociedade de Desenvolvimento, proprietária do imóvel e a câmara municipal asseguram que ainda não receberam “proposta formal” da Atlanticulture. Já a promotora garante estar apenas à espera de luz verde das autoridades locais.

Quanto à covid-19, o Centro Europeu das Doenças coloca Madeira no laranja. As determinações do organismo servem de base para as decisões de circulação dos estados-membros, no âmbito da covid-19. Conheça quais na página 14.

Nos nossos casos do dia, na página 13, as autoridades investigam falsos TVDE a operar na Região.

Por fim, o SESARAM tem 10 dias para entregar listas de espera. Na página 23 falamos de como o tribunal volta a dar razão ao JPP e condena empresa pública a pagar custas judiciais do processo.

