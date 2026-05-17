Penha d'Águia da Ajuda assaltada esta madrugada

A loja da Penha d’Águia, localizada na Ajuda, foi assaltada na madrugada deste domingo, 17 de Maio, revelou a própria pastelaria através de uma publicação nas redes sociais.

Segundo a mesma, o incidente provocou “susto e danos materiais”, mas os colaboradores encontram-se bem e o espaço está “100% operacional”.

Na mesma publicação, a empresa agradece a rápida intervenção da polícia, bem como o apoio prestado por clientes e fornecedores após o sucedido.