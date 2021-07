Cultura, reabilitação urbana e inclusão social são apostas de Diogo Goes para revitalizar a Sé

Diogo Goes, de 31 anos, artista plástico e Docente Assistente no ISAL, é candidato à Presidência da Junta de Freguesia da Sé pela coligação Confiança, que reúne Partido Socialista (PS), o Bloco de Esquerda (BE), o Partido Pessoas Animais Natureza (PAN), o Partido da Terra (MPT) e o Partido Democrático Republicano (PDR). A equipa foi hoje apresentada, numa acção que contou com a presença de Miguel Silva Gouveia, candidato à Câmara Municipal.

Na ocasião, Miguel Silva Gouveia enalteceu que "ao longo dos últimos anos, a nossa cidade fez com que muitas vezes me cruzasse com o Diogo Goes, e sempre pelas melhores razões". "A energia, a criatividade e a motivação do Diogo não deixam ninguém indiferente, pelo que é com grande satisfação que a Coligação Confiança contará com ele rumo à Presidência da Junta de Freguesia da Sé. Agente cultural reconhecido, será o rosto de uma candidatura com prioridades claras para chegar ao coração das pessoas e dar propósito a uma freguesia há tantos anos no esquecimento. Hoje sentimos, mais do que nunca, que vale a pena ter esperança no futuro da Sé", disse.

Diogo Goes assumiu que "o desenvolvimento integrado e sustentável do nosso coração da cidade, a freguesia da Sé, só é possível quando todos os cidadãos participam neste processo de diálogo". "Aceitei este desafio com sentido de dever, compromisso com as pessoas e confiança no futuro que hoje começa, por defender que o poder local deve desempenhar um papel de mediador de proximidade entre o cidadão e as instituições", frisou.

"A inclusão social, a reabilitação urbana, a cultura e a economia são algumas das prioridades defendidas pela Coligação Confiança - Sé, tendo por objetivo garantir o desenvolvimento da freguesia, a coesão social e contribuir para a melhoria da qualidade de vida de todos os habitantes. Trabalho, serviço e dedicação a todas as pessoas são os valores em que acredito, para juntos construirmos uma sociedade mais justa, mais inclusiva e mais solidária", terminou.