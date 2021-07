Centro de Inclusão Social da Madeira assinala amanhã 2.º aniversário

Amanhã, dia 12 de Julho, assinala-se o segundo aniversário do Centro de Inclusão Social da Madeira (CISM). As comemorações terão lugar pelas 14h30 e contarão com a presença do vice-presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Calado, e da secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar.

"O Centro de Inclusão Social da Madeira é uma aposta do Governo Regional, em prol da inclusão, e uma infra-estrutura pioneira a nível nacional por agregar, numa só instalação, diversas respostas sociais de apoio à pessoa com deficiência", destaca a tutela em nota dirigida à imprensa.

Este núcleo, inaugurado em 2019, congrega na mesma infra-estrutura o Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) Funchal, o Centro de Apoio à Deficiência Profunda (CADP) e um Lar Residencial (que proporciona alojamento a pessoas com deficiência, com idade igual ou superior a 18 anos, que frequentem um CAO ou o CADP e que se encontrem impedidos, temporária ou definitivamente, de residirem no seu meio familiar), com capacidade para acolher 51 residentes.

O CISM recebe mais de 150 utentes (incluindo pessoas que estão institucionalizadas) e oferece numa só estrutura várias valências inovadoras (tais como: o tanque terapêutico, sala snoezelen, terapia ocupacional, treino da vida diária, circuito dos pés descalços, entre outros), com o objectivo de potenciar o crescimento psicossocial do utente, promovendo a sua inclusão social e educação integral.