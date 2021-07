Projecto de solidariedade oferece três residências artísticas gratuitas

A organização do projecto artístico solidário 'recreios de cri(ação) 2021' promove três novas residências artísticas gratuitas e abertas a todos os jovens entre os 18 e os 25 anos (em particular àqueles que enfrentam dificuldades de acesso a oportunidades), em Julho e Agosto.

As actividades terão lugar nos Centros de Juventude da Calheta, do Porto Moniz e do Funchal, e já só restam vagas para inscrições no Porto Moniz.

"Este conceito consiste em reunir um grupo de pessoas, neste caso cinco por evento, de várias realidades, com práticas artísticas diversas e até sem qualquer experiência na Arte, para responderem de forma criativa a diferentes espaços com instalações, pinturas, desenhos, escultura, entre outros".



Datas das residências:

* 16 a 21 de Julho - Centro de Juventude da Calheta (FECHADO)

* 30 de Julho a 4 de Agosto - Centro de Juventude do Porto Moniz

* 20 a 25 de Agosto - Centro de Juventude do Funchal (SÓ LISTA DE ESPERA)

O transporte, alimentação, estadia e materiais serão totalmente cobertos pelo projecto.



A organização deixa uma mensagem para os interessados: "Iremos, sempre que possível, criar a partir de peças 'doadas' ao longo dos meses de Março e Abril (workshops 2D, 3D e de performance), mas serás, sem dúvida, incentivado a criar sem limites e a partilhar as tuas experiências e ideias com os restantes participantes. O desafio será deixar nos diferentes espaços dos Centros de Juventude (cantos de leitura, salas de estar, jardins, quartos, murais, etc.) 'Monumentos à Brincadeira' com que futuros visitantes poderão interagir e que reflitam a preocupação do projeto com: a redefinição e renovação do ato de brincar enquanto 'adultos'; a saúde mental de uma sociedade gerida pelo stress e ansiedade; a sustentabilidade ambiental; demonstrar que a Arte é de e para todos"



Inscrições através de: https://forms.gle/minJe8urzJY8mQQj7

Para saber mais sobre o projecto, as páginas de Instagram (https://www.instagram.com/recreiosdecriacao/) e do Facebook (https://www.facebook.com/recreiosdecriacao2021). A organização pede para o uso do hashtag #recreiosdecriação para partilhar pensamentos, textos, arte, vídeos, fotografias, entre que refletem sobre o acto de brincar, a infância, saúde mental e o meio ambiente.

Sobre o Projecto

'recreios de cri(ação) 2021' é um projexto artístico solidário financiado pelo Corpo Europeu de Solidariedade, concebido e promovido por um grupo de cinco jovens voluntários madeirenses (Rodrigo Costa, Filipa Ferreira, Nicole Freitas, Maria Jesus e Lara Silva), em parceria com o Programa Erasmus+ Juventude em Ação, a Direção Regional de Juventude e os Centros de Juventude da Região Autónoma da Madeira.

"Através de actividades gratuitas inclusivas e abertas a todos (em particular àqueles que muitas vezes enfrentam dificuldades de acesso a oportunidades), estamos comprometidos em desconstruir o actual conceito de ‘adulto’ e o complexo estado social em que vivemos, liderados pelo stress e pela ansiedade, enquanto simultaneamente apelando a uma maior consciência ambiental e artística", lê-se no comunicado enviado para a redacção.