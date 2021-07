Governo quer duplicar apoios para projectos sociais

Decorreu esta tarde a apresentação do projecto de actividade motora adaptada ‘Montes de Movimento’, um dos 25 projectos aprovados e implementados no âmbito do Orçamento Participativo da Região Autónoma da Madeira.

Na ocasião, o Vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, referiu que apoios como este são “importantes” porque permitem aliar várias áreas, nomeadamente a inclusão social, o desporto, a juventude e a cultura.

“São, às vezes, projectos muitos simples como este, estamos aqui a falar de um valor que chega próximo dos 60 mil euros, mas mais importante do que o valor é aquilo que representa o apoio que nós estamos a dar a esta população, população que precisava deste apoio, deste auxílio, deste carinho, deste acompanhamento, isso não tem valor para nós”.

Pedro Calado não coloca de parte a possibilidade de duplicar os apoios a projectos desta natureza, já que ajudar a população mais idosa e proporcionar mais qualidade de vida é um dos objectivos do Governo, ao mesmo tempo que é fomentada a criação de mais emprego jovem.

O vice-presidente realçou, ainda, a importância da participação da população no Orçamento Participativo da Região.

De referir que o ‘Montes em Movimento’ já está apoiar mais de 60 pessoas na promoção da qualidade de vida e envelhecimento activo, quer na parte física, quer na parte cognitva, mobilizando os idosos da freguesia do Monte.