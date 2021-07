“Santa Cruz tem de assumir novas políticas municipais", defende Brício Araújo

O candidato à presidência da Câmara Municipal de Santa Cruz, Brício Araújo, diz que “Santa Cruz tem de assumir novas políticas municipais orientadas para a defesa, preservação e promoção da sua história e da sua cultura”.

Hoje, o grupo parlamentar do PSD visitou uma pequena oficina de Francisco Jesus, um jovem natural da Camacha que, desde cedo, seguiu o seu pai. Um jovem, segundo Brício Araújo, “de grande talento e sensibilidade para as artes, para a cultura e para as tradições” que fabrica instrumentos tradicionais.

“Esta é uma visita de enorme simbolismo, pois estamos naquela que é considerada a capital da cultura tradicional madeirense, perante um jovem, de apenas 16, anos que se interessou pelas suas raízes, pelas tradições, pelas artes e pela música e, para além do gosto que tem, soube perceber a sua importância”. Brício Araújo

O candidato quis saber qual o sonho de Francisco que respondeu: “Gostava que mais jovens fizessem estes instrumentos como eu, gosto de partilhar e aprender e não quero que isto se perca”.

Brício Araújo quer cumprir o sonho de Francisco e assume o firme compromisso de apoiar, defender e promover as artes e a cultura tradicional, considerando que "não podemos ter uma Câmara que apenas dá apoios pontuais em vésperas de eleições, é muito pouco para o que representam as nossas raízes e tradições, a cultura e as artes, a música".

"Esta é uma causa maior que tem de ser assumida com consistência e responsabilidade”, sublinhou.

O candidato apresentará medidas específicas nesta matéria, tendo realçado que “a arte, a música e a cultura não podem continuar a andar jogadas ao vento em função de pequenos protagonismos partidários de circunstância”.