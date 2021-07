António Nóbrega, cabeça de lista da Iniciativa Liberal (IL) à Câmara Municipal de Machico, critica o Governo Regional de discriminar o Concelho de Machico em matéria de requalificação/remodelação de infra-estruturas desportivas.

Socorrendo-se da notícia hoje publicada na última página do DIÁRIO sob o título ‘Complexo de Ténis do Porto Santo será alvo de remodelação profunda’, o ex-autarca do PSD recorreu à sua página pessoal na rede social Facebook para concluir “É caso para dizer ‘Uns são filhos outros são enteados’”.

Com imagem de recorte da notícia anexada ao post, o candidato da IL justifica a apreciação crítica: “Depois de o Governo investir 100 mil euros na Quinta Magnólia, para os golfistas.

Agora é a Sociedade de Desenvolvimento, que vai investir 690 mil euros, para recuperar o Complexo de Ténis do Porto Santo”, aponta. Logo deixa a interrogação: “E o Parque Desportivo de Água de Pena? Não há uma verba para ajudar a requalificação e remodelação do Parque Desportivo, pela Sociedade de Desenvolvimento?”.

Lançadas as perguntas a resposta surge com reparos, extensíveis também ao executivo socialista na Autarquia local. “É a Câmara de Machico a ‘estoirar’, 200 mil euros no parque infantil de Água de Pena, para não falar da desactivação de um parque infantil quase novo, precisando apenas alguma manutenção e recuperação, no Parque Desportivo de Água de Pena”. Quanto a este último espaço, conclui que “realmente é o ‘filho’, rejeitado”.

Na opinião do candidato da IL, o Parque Desportivo de Água de Pena, por ser “local de excelência, para a prática desportiva, lazer e recreação, merecia mais atenção das entidades envolvidas. Aquele espaço merecia mais atenção e cuidado, em prol das crianças, jovens, adultos, menos jovens e desportistas que diariamente frequentam aquele lugar”, concretiza.