Pneu de carro saltou e atingiu outra viatura na via rápida

Um homem ficou ferido há instantes na via rápida, no sentido Funchal-Caniço, quando a viatura em que seguia foi atingida por um pneu de outro carro que circulava em sentido contrário.

O pneu embateu no pára-brisas do automóvel, deixando a vítima com vidros na zona dos olhos.

O socorro foi prestado pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses que asseguraram o seu transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O trânsito está bastante congestionado.