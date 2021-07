Plano Estratégico de Marketing Territorial do Município de Porto Moniz é "importante ferramenta de trabalho"

A Câmara Municipal de Porto Moniz apresentou ontem, no Espaço Multiusos do Porto Moniz, o Plano Estratégico de Marketing Territorial do concelho.

A autarquia considera que este Plano Estratégico de Marketing Territorial do Município de Porto Moniz assume-se como uma importante ferramenta de trabalho no planeamento estratégico do território, potenciando a promoção e o desenvolvimento do concelho, tendo em conta as necessidades e oportunidades existentes no mercado actual.

Este plano definiu, como principais objectivos, aquisição de conhecimento da realidade do território, criação de oportunidades de desenvolvimento, a dinamização da economia local, conferir um maior bem-estar e grau de satisfação dos agentes locais, incluindo os munícipes, promover o território apostando numa imagem de referência e, por fim, definir uma marca identitária para o território.

O resultado do documento final divide-se em 3 fases: Diagnóstico Territorial, Estratégia do Território e Modelo de Marketing Territorial e elaboração de um Plano de Acções Estratégicas e Operacionais.

Emanuel Câmara, presidente da Câmara Municipal de Porto Moniz, considerou ser muito importante que as autarquias tenham a humildade e a inteligência de procurar adquirir 'know-how ' de especialistas nas mais variadas matérias, como foi o caso deste estudo, de forma a conseguir mais conhecimento que enriqueça o desenvolvimento dos territórios municipais.

O autarca destacou que este trabalho, que foi agora apresentado, foi efectuado de forma sustentada por uma empresa que seguiu as linhas orientadoras definidas pela Câmara Municipal, tendo ido para o terreno ainda no ano de 2019, de forma a conseguir responder a três perguntas que se impõem na realização deste estudo: - Onde estamos? – Onde queremos estar? – Como lá chegar?

“Depois de termos efectuado um investimento sem precedentes no nosso concelho, de forma conseguirmos assegurar uma educação gratuita e igual para todos, e de termos implementado um pacote de medidas de apoio social sem paralelo a nível dos municípios da Região, procuramos agora, sem esquecer aquele que é o nosso maior foco, que são as pessoas, direcionar as nossas políticas também para o sector empresarial, e este foi, sem dúvida, um excelente ponto de partida”, concluiu.