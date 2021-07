Raimundo Silva pretende nova visão estratégica para o Porto Moniz

O candidato pelo PSD/CDS à Câmara Municipal do Porto Moniz defende ser necessário que o concelho ganhe uma nova dinâmica e vitalidade económica; quer assegurar que o concelho atraia investimento privado capaz de gerar emprego; e pretende promover uma estratégia de desenvolvimento social que atenda às necessidades da população, ora agravadas pela pandemia.

Raimundo Silva assume o compromisso fazendo questão de exprimir a sua disponibilidade e confiança na recuperação do poder e na construção de um projeto credível, sólido e de futuro para este concelho.

“Na política, tal como na vida, todos somos chamados a participar e a dar o nosso melhor em nome do bem comum e, neste momento, o nosso foco incide na apresentação do melhor projecto para o Porto Moniz e na vitória pela qual temos de trabalhar conjuntamente”, sublinha o candidato, deixando claro que os grandes desafios a ultrapassar, depois das dificuldades que se acentuaram pela pandemia, neste município, “exigem outra visão, capacidade e competência, outra estratégia que não aquela que tem sido a seguida nos últimos oito anos”.

O candidato prioriza o encontro de novas respostas sociais e económicas que efetivamente melhorem a qualidade de vida de quem actualmente vive no Porto Moniz. Um das suas bandeira passa pelo combate à desertificação, "através de medidas e incentivos que fixem a população no concelho, particularmente os mais jovens".

“Este concelho reúne todas as condições para ser muito mais dinâmico, atrativo e proativo, há muito trabalho a fazer para recuperarmos as oportunidades que foram sendo perdidas e é nisso que estamos concentrados”, remata o candidato pela coligação PSD/CDS, que já está neste momento a trabalhar no programa a eleitoral a apresentar em breve à população.